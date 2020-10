Cyril Lignac donne ses secrets pour faire manger des brocolis aux enfants

publié le 12/10/2020 à 11:02

Naturellement, les enfants n'arrivent pas à manger des légumes verts. Que ce soit des haricots verts, le chou-fleur, les courgettes, les brocolis... La petite astuce, c'est le gratin.

On cuit les brocolis dans de l'eau avec du gros sel, il faut qu'ils soient bien cuits et moelleux. Ensuite, pour faire la béchamel, il faut du beurre, de la farine, du lait. Mon astuce c'est qu'une fois la béchamel prête, on casse un œuf en séparant le blanc des jaunes, on met un jaune d’œuf, du gruyère râpé puis on mélange le tout. On incorpore la préparation dans le plat et on termine avec un peu de gruyère et on cuit au four.

Cette sauce c'est la sauce Mornay. Pour la faire, on ajoute un jaune d’œuf, de la crème et on peut même y mettre un peu de jambon haché et du fromage.

Il y a aussi la possibilité de faire une tarte aux brocolis. C'est comme une tarte à la courgette, on met la pâte, une duxelle de champignon et par-dessus les brocolis. On cuit au four avec un petit filet d'huile d'olive.

Ensuite, on peut également s'essayer à préparer un cake aux brocolis. C'est facile : une pâte à cake, des œufs, de la farine, de la crème, du parmesan, un peu de curry, des légumes à l'intérieur.

