La recette de Cyril Lignac pour des pains à hamburger moelleux

publié le 26/01/2021 à 11:35

Hélène vit à Lille, et souhaiterait connaître la meilleure recette de pain à burgers (les fameux buns) de Cyril Lignac. Elle les aime moelleux à souhait. À ce titre le chef prévient : pour les avoir moelleux, il faut bien les "levurer". On mélange donc dans un grand bol 300g de farine, 1 cuillère à café de sel, et une de sucre.

On émiette et incorpore 20g de levure qu'on demande au boulanger. On peut utiliser 4 cuillères à café de levure sèche. Verser alors une cuillère à soupe de lait, et on pétrie pour avoir une pâte un peu briochée, molle et lisse.

Incorporer 30g de beurre en pétrissant. Laisser lever la pâte environ 1h à couvert (torchon un peu humide), à température ambiante. Ensuite, on dégaze, on divise la pâte en 6 portions, sur plan fariné, et on aplatit un peu en façonnant des boules. Déposer alors sur une plaque chemisée de papier cuisson, saupoudré de très peu de farine. On peut laisser encore doubler de volume, environ 2 h à couvert.

Avant d'enfourner, on badigeonne de jaune d'œuf pour la dorure, et on parsème des graines de sésame sur le dessus. Il sera temps alors de cuire 20 min à 180 degrés.