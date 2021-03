publié le 31/03/2021 à 20:53

"Nouvelle donne", "nouveau cadre", "course de vitesse"... Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi 31 mars pour fixer de nouvelles restrictions qui s'appliqueront à l'ensemble du territoire. "Si nous savons nous organiser, nous verrons le bout du tunnel", a indiqué le président de la République qui "appelle à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril, où beaucoup se joue".

Le président de la République a admis avoir "commis des erreurs" dans la gestion de la crise sanitaire. Il a aussi indiqué dans la foulée avoir "appris". Une déclaration qui fait suite au refus du président de la République de faire un "mea culpa" pour avoir décidé fin janvier de ne pas reconfiner. "A chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux, que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai", a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter : "Mais je sais une chose : nous avons tenu, nous avons appris, et nous nous sommes à chaque fois amélioré".

Les restrictions étendues à tout le territoire

Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements seront étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi, a annoncé mercredi Emmanuel Macron.

Ces mesures, déjà en place notamment en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, comportent la fermeture de certains commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km, a précisé le chef de l'Etat.

Les déplacements entre les régions autorisés durant le week-end de Pâques

Les déplacements entre les régions seront autorisés durant le week-end de Pâques, a annoncé Emmanuel Macron. Une tolérance sera donc appliquée avec l'entrée en vigueur des limitations de déplacements. Ces dernières sont instaurées pour quatre semaines sur tout le territoire.

"Qui souhaite changer de région pour aller s'isoler pourra le faire durant ce week-end de Pâques", a déclaré le chef de l'Etat. "Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment", a-t-il précisé.

Les écoles fermées 3 semaines, vacances de printemps unifiées

Le point le plus attendu de cette allocution : les écoles et les vacances scolaires. Elles se dérouleront sur tout le territoire du 12 au 26 avril afin de tenter de limiter en France la circulation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé aussi mercredi Emmanuel Macron.



"Je sais que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles, mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants", a plaidé le chef de l'Etat.



Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant 3 semaines et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril pour freiner l'épidémie. La semaine du 5 au 12 avril, "les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison", a précisé le président, sauf "pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap". Elle sera suivie par deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes zones, avant une rentrée le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel pour collèges et lycées.



Les étudiants qui le souhaitent pourront continuer pendant le mois qui vient à se rendre à l'université "pour une journée de cours par semaine", a annoncé le Président. La solution retenue pour l'enseignement est "la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants", a ajouté le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée.

Les commerces seront fermés selon la liste déjà arrêtée pour 19 départements

Les commerces qui sont actuellement fermés dans 19 départements particulièrement touchés par la troisième vague de l'épidémie de coronavirus le seront aussi dans tous les autres en métropole, a indiqué le président de la République.

Des renforts en réanimation pour passer à plus de 10.000 lits

Pour renforcer le service hospitalier, le président de la République a aussi annoncé des "renforts supplémentaires" en réanimation pour faire face à l'afflux de malades graves du coronavirus et passer "dans les prochains jours" à plus de 10.000 lits, contre 7.665 actuellement.



"Je veux ici remercier les étudiants en médecine, les retraités, le service de santé des armées, tous les volontaires de la réserve sanitaire. Tous sont mobilisés, seront mobilisés de manière accrue pour porter dans les prochains jours", a-t-il déclaré. Il a aussi évoqué l'ouverture de nouvelles capacités d'accueil dans certains hôpitaux parisiens, pour éviter notamment de "trop déprogrammer" des opérations chirurgicales.

La vaccination étendue aux plus de 60 ans le 16 avril

La vaccination contre le coronavirus sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai, a annoncé Emmanuel Macron. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin. Il a aussi reformulé sa promesse : "D'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

Les dispositifs d'aide aux entreprises et aux salariés prolongés

L'ensemble des dispositifs d'aide aux salariés et aux entreprises actuellement en vigueur seront prolongés dans le contexte du durcissement des restrictions pour faire face à la crise sanitaire.



"Comme depuis un an, l'accompagnement économique et social sera au rendez-vous, les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel, et pour les salariés et les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs et les entreprises, tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés", a détaillé le président.

Réouverture à partir de mi-mai de certains lieux de culture et terrasses

Emmanuel Macron a annoncé la réouverture à partir de mi-mai de certains lieux de culture et terrasses de bars et restaurants. Une réouverture que permettra la "tenaille" conjuguant l'impact de la vaccination et "les efforts d'avril" face au coronavirus.



"Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes, certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l'événementiel et nos cafés et restaurants", a-t-il précisé.