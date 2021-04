publié le 01/04/2021 à 08:37

On n'avait pas connu ça depuis mai dernier. Les écoles vont de nouveau fermer, dès la semaine prochaine et pour 3 semaines. D'abord une semaine de cours à distance, puis deux semaines de vacances unifiées pour toutes les zones en même temps.

Les cours reprendront le 26 avril, avec encore une semaine à distance pour les collégiens et les lycéens. Pour les parents, c'est le retour du casse-tête chinois. Magali Icher, présidente de la FCPE d'Ille-et-Villaine, et maman de 5 enfants, exprime sa colère sur RTL.

"Je travaille à 45 minutes de mon domicile. 45 minutes le matin et 45 minutes le soir, je ne peux pas rentrer le midi. Je ne peux pas faire de télétravail, mon travail ne le permet pas. Je ne peux pas perdre 10 centimes de mon salaire, car je ne pourrais pas payer ce que j'ai à payer et ça risque d'être très chaud si je me retrouve en chômage partiel".

Aussi s'interroge-t-elle : "Je fais comment avec les enfants ? Je les mets sous mon bras et je pars travailler avec eux ? Et on ne peut pas les emmener chez papi et mamie, nos enfants nous disent : 'Je vais tuer mon papi ou ma mamie si j'y vais'. Nous payons les décisions qui n'ont pas été prises pour Paris".

