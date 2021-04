Pâques 2021 : 8 idées de recettes pour votre repas pascal

publié le 03/04/2021 à 09:53

Pâques est l'occasion de grandes réunions de famille et de repas riches. En France, le repas est souvent l'occasion de partager un gigot d'agneau. En Alsace, on confectionne un biscuit en forme d’agneau qui permettait d'écouler les stocks d'œufs et faisait la joie des enfants après la messe. En Guyane, on déguste plutôt le bouillon d'awara.

Cette année, les fêtes de Pâques seront marquées par le couvre-feu à 19h et les déplacements inter-régionaux resteront interdits dans le pays. Le jour de Pâques, seules les personnes d'un même foyer auront le droit de se réunir puisque cette fête catholique n'est pas considérée comme un motif familial impérieux.

Pour vous aider à préparer au mieux ce repas en famille (de votre foyer) et vous éviter les coups de stress sur la cuisson du gigot ou la recherche d'un plat végétarien pour un ou une membre de votre famille, voici 8 recettes originales, gourmandes et accessibles à tous les niveaux de cuisine.

1. Un gigot de 7 heures aux épices et légumes glacés

L'agneau est sans aucun doute la star des repas pour la fête de Pâques. Pour changer de la cuisson "traditionnelle", essayez cette recette repérée sur le site du magazine Elle. Pour la réaliser, il vous faut un gigot d'un kilo pour 4 convives, des carottes et des navets fanes, mais aussi de la coriandre, un citron confit. Le plat est aussi accompagné d'un hoummous de légumes verts pour faire pétiller les papilles.

2. Des asperges croquantes en entrée

La recette favorite de Cyril Lignac se fait avec des œufs mollets sortis après 6 minutes de cuisson, coupés et déposés sur les asperges. On prépare une vinaigrette à base de balsamique rouge à laquelle il ajoute de l'huile d'olive, du sel et du poivre et il mélange. On assaisonne les asperges et on pose l'œuf mollet dessus.

On peut aussi consommer les asperges avec des œufs durs hachés, et cela nous fait une garniture avec des échalotes et du persil. Si on veut voyager, on peut préparer une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du curry, balsamique blanc et on dépose une cuillère de crème, avec des petits oignons et de la coriandre.

3. Des pastillas d'agneau

Pour cette recette qui vous prendra 20 minutes, le site de Cuisine Actuelle recommande d'utiliser des feuilles de pâte filo et de faire revenir votre viande avec du cumin pour la parfumer. Ce plat se déguste chaud et est accompagné d'une farce aux abricots secs et d'amandes effilées.

4. Des œufs mollets en entrée

La première chose avec les œufs, explique Cyril Lignac, c'est toujours de les mettre en dehors du frigo, dans un endroit de la cuisine pas trop chaud bien entendu. Quand on veut faire une mayonnaise ou des œufs mollets, il faut les garder à température ambiante.



On met de l'eau à bouillir, on prend un écumoire pour déposer les œufs délicatement dans l'eau bouillante pour 6 minutes. Au bout de 6 minutes, on les sort et on les plonge dans un grand volume d'eau glacée. On laisse 1 à 2 minutes dans l'eau glacée, puis on les écale dans de l'eau, car elle passe entre la coque de l'œuf et la membrane à l'intérieur, ce qui permet de les écaler sans les casser.



On peut le mettre dans une salade, on le tranche au dernier moment et on a un bel œuf mollet, et c'est bon quand c'est tiède. On le mange ainsi, avec un petit peu de fleur de sel et du piment d'Espelette.

5. Des choux rôtis au fromage de chèvre et pomme

Pour un plat végétarien, faites griller des choux au four avec du fromage de chèvre et de l'huile d'olive. Dans cette recette (en anglais) du site BBC Good Food, il est aussi recommandé d'assaisonner les choux au four avec du paprika ou du cumin. Ajoutez ensuite des pommes pour une touche acidulée.

6. Un gigot d'agneau en croûte de cacao

Une autre recette du site du magazine Elle qui allie deux aliments indispensables d'un repas de Pâques : l'agneau et le chocolat. Pour la croûte en chocolat, il vous faudra utiliser de la levure de boulanger et de la farine. La recette compte 45 minutes de préparation et 55 minutes de cuisson.

7. Des truffes au chocolat

Dans une casserole, faites fondre 300 grammes de chocolat cassé en petits morceaux et ajoutez-y 20 cl de crème chaude dessus, à laquelle vous aurez incorporé un peu de vanille liquide. Vous obtenez une ganache que vous pouvez remuer à la spatule ou de préférence au fouet, pour plus d'onctuosité.



Laissez reposer le tout à l'air libre, et ajoutez-y 40 grammes de beurre demi-sel dès que la ganache commence à durcir. Remuez jusqu'à obtenir une pâte, et laissez refroidir au réfrigérateur pendant une nuit.



Quand elle est dure et onctueuse à la fois, type "pâte à modeler", on fait des petites boules et on les roule dans le cacao en poudre. Et pourquoi pas aussi dans du sésame, du pain d'épice, des pistaches, des noisettes... Moins traditionnel, mais délicieux !

8. Des oeufs de Pâques surprises

Pour cette recette sur le site Cuisine AZ, vous devez vider de vrais œufs à l'aide d'une pointe fine. Vous devrez ensuite les remplir avec une préparation au chocolat pour un cœur lisse qui devrait surprendre vos convives.