publié le 01/04/2021

Cyril Lignac propose aujourd'hui une recette avec du poisson blanc pour les enfants. Le chef a une préférence pour le cabillaud "pané maison".

Pour ce faire, il faut commencer par préparer trois petites assiettes. Une dans laquelle on met de la farine, dans une autre des blancs d'œufs et ensuite une autre assiette avec de la chapelure. On assaisonne le poisson, on le roule dans la farine, on le tapote, ensuite on le met dans les blancs d'œufs, puis dans la chapelure.

On le met ensuite à cuire dans une poêle avec de l'huile d'arachide et une noisette de beurre demi-sel, et on arrose. Quand on cuit le poisson seulement à l'huile, il a du mal à colorer. Une noisette de beurre demi-sel apporte vraiment de la caramélisation. Vous pouvez le déguster avec une purée de carottes au curcuma. Il faut les mixer au blender, ajouter du beurre demi-sel et du curcuma pour le côté épicé. Si on ne veut pas ajouter d'épices pour les enfants, on met simplement une pincée de sucre ou un peu de miel pour adoucir la carotte.

Et si on veut vraiment faire plaisir aux enfants, on peut faire un hamburger de poisson. On toaste le pain du hamburger au grille-pain ou à la poêle. On écrase ensuite un avocat avec de l'huile d'olive, du sel et on tartine le pain. Par-dessus on dépose le poisson, un peu de mayo et de ketchup, avec quelques petits légumes. Que l'on soit petit ou grand cette recette de hamburger plaira à tous !

