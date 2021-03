Les conseils de Cyril Lignac pour bien préparer l'ananas et éviter les aphtes

publié le 24/03/2021 à 10:23

Isabelle, qui vit dans les Hauts-de-Seine demande comment bien préparer et éplucher un ananas pour éviter les aphtes.

Pour démarrer, on coupe la tête, "le plumeau" de l'ananas, ensuite on l'enlève l'arrière. Avec un couteau-scie, on scie l'extrémité de la peau. À l'intérieur, on va retrouver ces "petits points noirs", donc soit avec le couteau on tranche l'ananas en bandes pour extraire les petits points noirs ou si on a un peu de patience on les retire avec la pointe d'un économe. Ou si on triche un peu plus, on coupe des bandes plus larges, mais on perd de l'ananas.

Ensuite, Cyril Lignac recommande de réaliser un carpaccio, pour penser à l'été, "c'est frais", en réalisant un sirop avec de l'eau, du sucre et de la menthe fraîche. On peut aussi mettre des fruits de la passion. On peut aussi les caraméliser : dans une casserole, on met de l'eau, du sucre, des zestes d'agrumes, une gousse de vanille. On roule les ananas à l'intérieur, on ajoute une noisette de beurre, on sucre de nouveau et on fait caraméliser. Autre technique : mettre les ananas au four avec du sucre et du beurre et les arroser, pour un ananas juteux. On peut même le faire flamber au rhum à la poêle avec des raisins secs.

