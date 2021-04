Pâques 2021 : d'où vient la tradition des œufs en chocolat ?

publié le 31/03/2021 à 07:15

Qui dit Pâques dit chasse aux œufs et dégustation de chocolat noir, au lait ou blanc, selon les goûts et les couleurs. Célébrée cette année le dimanche 4 avril, cette fête est avant tout religieuse et il faut remonter à l'Antiquité pour comprendre l'origine de la tradition. À cette époque l'œuf représentait l'éclosion de la vie, la renaissance et la fécondité.

Au XVe siècle, ce symbole est entré dans la religion. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour les croyants, offrir un œuf à Pâques signifie le retour à la vie, autrement dit la résurrection de Jésus-Christ. Les œufs sont également synonymes de fin du Carême, période de 40 jours durant laquelle les chrétiens jeûnent. Manger les œufs, accumulés pendant cette période, marquait donc la fin de ce temps religieux.

Qu'en est-il du chocolat ? Au XVIIIe siècle, les chrétiens auraient eu l'idée de percer les œufs et les remplir de chocolat. C'est seulement au XIXe siècle, avec la démocratisation du cacao, que les chocolatiers ont repris cette tradition. La fameuse chasse aux œufs serait venue d'Alsace, d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche. Selon la légende, le lièvre de Pâques, lui aussi symbole de fécondité, déposerait les œufs dans les jardins.