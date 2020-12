Cyril Lignac vous donne une idée de repas 100% végétarien pour les fêtes

publié le 16/12/2020 à 11:25

Comment réaliser un repas 100% végétarien pour les fêtes de fin d'année ? Notre chef Cyril Lignac vous dit tout pour un menu complet : entrée, plat, dessert. En entrée, on va faire simple, car le gros du travail se portera sur le plat. Ce qui marche très bien, c'est un mélange de céréales, du quinoa, du blé dur, de la semoule. Ce qui est génial c'est que vous pouvez vraiment l'agrémenter.

Traditionnellement, c'est huile d'olive, balsamique, mais Cyril Lignac vous conseille un mélange de céréales avec soit de l'huile de sésame, soit de l'huile d'argan et toutes sortes de légumes cuits ou crus. Vous pouvez apporter un peu de gourmandise avec de la ricotta, déposée au milieu des céréales.

Pour le plat, ce qui est génial, c'est le filet de bœuf Wellington. Là, on va le faire aux légumes. Pour ce faire, on poêle des légumes avec un peu de moutarde, légèrement croquants, on fait une omelette très fine, juste dans une poêle, on prépare des épinards que l'on cuit dans de l'eau et que l'on étale pour enlever l'humidité.

Au four pendant 20 minutes

On met les légumes et l'omelette que l'on roule dans un torchon avec les épinards. On serre bien, soit dans du papier film soit dans un torchon, et on met le tout au frigo pour figer un peu. Roulez ensuite la préparation dans une pâte feuilletée et fermez bien les côtés. Il ne vous reste plus qu'à mettre au four 20 minutes, badigeonné de jaune d'œuf, à 200 degrés.

Enfin en dessert, le chef ne vous conseille rien d'autre qu'une bûche de Noël de sa pâtisserie.



