Menus de fêtes : les recettes pour un dîner de réveillon à petits prix

publié le 30/12/2020 à 17:04

Le réveillon du Nouvel an approche. Même s'il ne sera pas possible de recevoir un grand nombre d'amis et de faire la fête comme d'habitude, vous pourrez toujours vous réunir dans le respect des gestes barrières autour d'un bon repas, à moins de six autour de la table.

Pour vous régaler, émerveiller vos convives et partager un moment plein de gourmandise après cette année 2020 bien chargée, il va d'abord vous falloir un peu d'inspiration pour imaginer le menu. D'autant plus si vous avez un budget serré.

Heureusement, le chef Cyril Lignac est là et vous livre tous ses secrets pour un menu de réveillon à petits prix. Au programme : salade hivernale, volaille au vin et à la crème, un plateau de fromages bien équilibré et des poires pochées, accompagnées de brioche perdue en dessert. Pour les végétariens, vous pouvez aussi réaliser un menu 100% végétarien, toujours avec les conseils Cyril Lignac.

En entrée, une salade hivernale

L'avantage de l'hiver, c'est qu'on peut profiter des agrumes. Pourquoi ne pas les faire en salade ? Alors que le froid s'installe, Cyril Lignac propose une salade à base de pamplemousse corse, le star ruby, ou encore de clémentine corse ou des oranges. On peut les mélanger avec un peu de poisson fumé, une vinaigrette à l'huile d'olive et au citron, des petits croutons de pain et une salade de mâche. Enfin, il suffit de rajouter un peu de jus d'orange et un zeste de citron pour la touche finale.

Autre possibilité de salade hivernale : une salade cuite au four. Dénichez une jolie betterave, épluchez là et mettez là dans du papier aluminium avec une noisette de beurre, ou des aromates, et enfournez-là à 180°C pendant 35 minutes dans une papillote. Une fois la betterave cuite, on peut la couper en petits morceaux, avant de préparer une vinaigrette à base de miel, d'huile d'olive et de jus de citron qu'on va délicatement déposer sur les betteraves. On peut aussi l'accompagner d'un peu de poisson fumé.

En plat, de la volaille au vin et à la crème

Pour le plat, on peut aussi faire quelque chose de simple et délicieux pour les fêtes. Cyril Lignac vous garantit le succès avec une recette express. Il faudra vous munir d'un blanc de volaille, que vous allez couper en petits morceaux.

Passez-les ensuite à la poêle avec des oignons, des petits champignons et ajoutez-y du vin blanc, soit du porto soit du vin jaune du Jura (attention toutefois, c'est un peu plus cher !). Faites légèrement réduire la sauce, ajoutez de la crème.

Vous pouvez aussi faire des pommes dauphines maison. D'abord, il faut faire cuire des pommes de terre dans l'eau, comme pour une purée. On fait en parallèle une base comme pour une pâte à choux, avec un demi-litre d'eau, 80g de beurre et 15g de sel. On laisse fondre le beurre et on ajoute, comme pour la pâte à choux, 250g de farine d'un seul coup, hors du feu. On mélange le tout à la spatule et on dessèche. À côté de ça, soit dans un batteur, soit avec le batteur à main, on mélange six œufs qu'on vient incorporer petit à petit.

Une fois les pommes de terre cuites, on les passe au presse-purée et on mélange à la pâte à choux. La cuisson se fait ensuite dans l'huile de friteuse traditionnelle à 160°C. Petite astuce supplémentaire : vous pouvez ajouter à vos pommes dauphines du paprika.

Un plateau de fromage équilibré

Le fromage est incontournable pour un repas de fêtes, mais il n'est souvent pas donné. Pour éviter d'acheter trop, ou qu'ils ne soient pas mangés, Cyril Lignac vous conseille de miser sur l'équilibre. Un fromage de caractère, comme un roquefort, l'incontournable comté et un autre fromage qui devrait faire l'unanimité : le Saint-Nectaire.



C'est aussi la saison pour le Mont d'or. L'avantage, c'est qu'on peut le manger le soir même, et le repasser au four le lendemain s'il en reste pour y tremper des pommes de terre.

Le dessert

Pour le dessert, vous avez l'embarras du choix, Cyril Lignac vous a proposé de nombreuses recettes sur RTL. De la toute simple soupe au chocolat aux plus élaborés macarons. Pour changer du classique moelleux au chocolat, pourquoi ne pas faire des poires au sirop ?



L'avantage pour les budgets serrés, c'est qu'on peut utiliser les poires pas assez mûres qu'on a achetées, et qui risquent de se gâter rapidement autrement. On les fait pocher en préparant de l'eau, du sucre, des agrumes en pelant une écorce d'orange et en y ajoutant une gousse de vanille. On prépare ensuite un petit caramel : de l'eau avec du sucre auquel on ajoute de la crème fraîche, bien chaude pour éviter le contraste avec le caramel. On peut y ajouter de la fleur de sel et des éclats de noisette.



Vous pouvez accompagner les poires de petits morceaux de brioche perdue en trempant des restes de brioche dans de l'œuf battu et du lait, et en faisant caraméliser. En touche finale, vous pouvez aussi ajouter une boule de glace à la vanille si vous le souhaitez.