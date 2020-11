Cyril Lignac partage ses meilleures recettes de salades hivernales

publié le 27/11/2020 à 11:34

Parce que les salades ne sont pas exclusives au beau temps et à l'été, ce vendredi 27 novembre, le chef Cyril Lignac vous propose trois recettes différentes à déguster en période hivernale. Il y a plein de choses très bonnes dans la salade, tout au long de l'année il faut en manger pour rester en bonne santé, car comme on dit : "Mange des salades, jamais malade".

D'autant plus que l'hiver, on peut profiter des agrumes. L'avantage des salades, c'est qu'on peut y mettre ce que l'on veut. On peut mettre du poisson, du poisson fumé, on peut utiliser le superbe pamplemousse corse, le star ruby.

Mais on peut également utiliser la clémentine corse ou des oranges. Ainsi, on peut mélanger du saumon avec une clémentine, une vinaigrette à l'huile d'olive et au citron, des petits croutons de pain et une salade de mâche. Enfin, il suffit de rajouter un peu de jus d'orange un zeste de citron et voilà.

Pour un plat végétarien, on peut se tourner vers une autre variété de salade, que l'on peut manger cuite ou crue, les endives. Accompagnées de pommes Jazz, d'une vinaigrette à l'huile de noix, quelques morceaux de noix crus et un peu de fromage, du comté ou du roquefort, au choix. On peut y ajouter un peu de vinaigre de cidre, de moutarde, de l'échalote. Ne reste plus qu'à bien mélanger le tout pour finir.

La betterave au four

Enfin, une idée originale, une salade cuite au four. On a l'habitude des grosses betteraves de la cantine, qui nous ont fait rêver à l'école, mais il en existe des plus petites et de couleurs différentes, rouges ou orangées. Une fois celles-ci dénichées, il faut les éplucher, les mettre dans du papier aluminium avec un noisette de beurre, ou des aromates, et enfin les enfourner à 180°C pendant 35 minutes dans une papillote.

Ensuite, on sort la betterave, qui est désormais cuite. On la coupe en petits morceaux, avant de préparer une vinaigrette à base de miel, d'huile d'olive et de jus de citron qu'on va délicatement déposer sur les betteraves. Accompagnée de poisson cuit à la vapeur, cette salade est parfaitement adaptée à l'hiver.