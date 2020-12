Fêtes de fin d'année : Cyril Lignac livre ses astuces pour un chutney à la figue

publié le 29/12/2020 à 11:27

Noël et passé mais Cyril Lignac a encore de belles idées de plats pour ce début d'année 2021. Il a décidé de nous concocter son chutney, une sauce aigre-douce servie en accompagnement de mets qui caractérise la cuisine indienne. On le met traditionnellement sur des pommes de terre, ou sur de la viande mais on peut aussi l'utiliser sur du foie-gras, notamment en période de fête.

Pour réaliser votre chutney, il vous faut 25 grammes de miel à chauffer pour faire caraméliser. Ajouter un oignon ciselé finement à l'intérieur. On déglace avec 25 grammes de vinaigre de Xérès ou du vinaigre de vin. On ajoute des fruits frais : une poire, des figues sèches, des dattes bien moelleuses, le tout coupé en morceaux. On laisse mijoter le tout et on le sert froid. On peut donc le remettre au réfrigérateur en attendant.

La petite astuce de Cyril Lignac ? Ne pas trop réduire la caramélisation en ajoutant une goutte d'eau chaude pour détendre le chutney.