Cyril Lignac dévoile ses astuces pour réaliser un pain d'épices moelleux

publié le 28/12/2020 à 11:38

Le chef Cyril Lignac donne ses astuces pour réussir à tous les coups un pain d'épices moelleux et facile à réaliser. Pour réaliser cette recette, il est essentiel d'avoir de bonnes épices. Il faut ensuite faire bouillir 200 grammes d'eau avec 90 grammes de sucre et on ajoute du miel. Le miel a une importance capitale dans la réalisation du pain d'épices. Si on veut un pain d'épices avec un goût de miel assez fort il est conseillé de prendre un miel de châtaignier, si on veut un goût plus fleuri on prend un miel de citronnier ou un miel de lavande plus parfumé. Le pain d'épices est caractérisé grâce au miel.

Ensuite il faut ajouter 20 grammes de zestes d'agrumes : citron, clémentine corse, orange, cédrat et citron vert. Il faut aussi ajouter de la vanille et les épices à pain d'épices. Il est possible de les acheter toutes prêtes. Il y a de la cannelle, du clou de girofle, de la vanille, des quatre épices. Ensuite, il faut laisser infuser tout ça 25 minutes.

Pendant ce temps, on mélange 200 grammes de farine, une cuillère à café de levure chimique, 10 grammes de bicarbonate de soude, une petite pincée de sel. On mélange tout ça et on verse le liquide dessus petit à petit et ça fait une pâte. Après il faire fondre 50 grammes de beurre que l'on verse dans la pâte, de préférence tiède et on mélange le tout. On cuit l'appareil dans un moule à cake.