publié le 07/09/2020 à 10:12

Le chef Cyril Lignac nous livre ses bons conseils et ses astuces pour réaliser des recettes simples et originales. Ce vendredi 4 septembre, on cherche à faire un repas express, pour ceux qui aiment recevoir à l'improviste. De bons petits plats, prêts en moins d'une heure.

Pour ce défi, Cyril Lignac mise sur la lasagne. Il conseille d'acheter des pâtes de lasagne sèches, et de la viande hachée, que ce soit en steaks hachés ou chez le boucher. D'abord, il faut cuire des pâtes de lasagne dans l'eau, si on veut aller plus vite. Une fois cuites, on les pose sur un torchon.

Ensuite, Cyril Lignac conseille de faire revenir un oignon et de l'huile d'olive, et d'y ajouter la viande hachée. On y ajoute du sel et du piment d’Espelette, un peu d'ail si on le souhaite. On mélange avec de la sauce tomate, et on laisse mijoter 15 minutes.

En dessert, une soupe au chocolat

Une fois cette étape complétée, il suffit de disposer les lasagnes dans un plat à lasagnes : une de pâte, une de viande hachée, une autre de pâte, et ainsi de suite. Cyril Lignac aime ensuite bien terminer avec un peu de béchamel, à la dernière couche. On peut aussi en mettre à l'intérieur des lasagnes. Enfin, un peu de parmesan sur le dessus et on fait gratiner au four, 15 à 20 minutes à 180 degrés.

Pendant que les lasagnes cuisent, c'est le moment de préparer le dessert. Là, le chef conseille de disposer des morceaux de chocolat au lait ou noir dans un récipient. On fait chauffer du lait et un peu de crème, qu'on verse dessus. Ensuite, on mélange pour obtenir une ganache, et on ajoute de la chantilly à l'intérieur. On passe le mélange dans le micro-ondes, pour faire émulsionner la chantilly. Résultat, une soupe au chocolat, à déguster seule ou avec une petite glace.

En plus de tout ça, on peut préparer une petite salade, avec de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. Et le repas est prêt !