Cyril Lignac vous livre son menu de dernière minute pour le réveillon

publié le 24/12/2020 à 10:38

Si vous n'avez toujours pas commencé à préparer le repas de Noël, tout n'est pas perdu. Cyril Lignac vole à votre secours avec un menu complet, entrée et plat, pour six personnes, à préparer en deux temps trois mouvements.

Lui-même grand passionné de l'escalope de foie gras, il vous présente les étapes à suivre. Tout d'abord, achetez un beau foie gras chez le boucher, avant d'y tailler de belles tranches et de le laisser quelque temps à température ambiante. Faites bien chauffer la poêle et mettez l'escalope de foie gras comme ça, tournez-la et retournez-la puis mettez-la dans une petite assiette. Passez-la ensuite un petit peu au four, pour la réchauffer et faire fondre légèrement le foie gras.

Si vous optez pour la simplicité, la tranche de pain d'épices reste le meilleur moyen. Un foie gras poêlé sur une tranche de pain d'épice fine, tout simplement. Si vous souhaitez faire une petite compotée de pommes, pourquoi pas. Voilà pour l'entrée.

Pour le plat, il faudra vous munir d'un blanc de volaille, que vous allez couper en petits morceaux. Passez-les à la poêle avec des oignons, des petits champignons et ajoutez-y du vin blanc, soit du porto soit du vin jaune du Jura. Faites légèrement réduire la sauce, ajoutez de la crème. Ce sera un succès garanti et c'est hyper facile à faire.