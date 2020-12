publié le 18/12/2020 à 11:26

La France est un pays aux mille fromages. Une multitude de possibilités s'offre alors à vous pour satisfaire tous vos convives entre le plat et le dessert. Pour faire votre choix, Cyril Lignac vous partage la composition de son plateau de fromages pour les fêtes de fin d'année, réalisé avec des produits de petits producteurs pour aider agriculteurs, fromagers et commerçants.

Pour commencer, un fromage de caractère avec le roquefort de chez Carles, produit artisanalement dans l'Aveyron. On trouve ensuite l'incontournable comté. Ceux qui aiment le côté très moelleux seront ravis des productions de la cave Marcel Petite. C'est également la pleine saison du Vacherin Mont d'or que l'on peut servir à la cuillère pour faire joli sur le plateau. Enfin, un fromage pour marier tous les goûts : le Saint-Nectaire. Les plus gourmands pourront également ajouter un petit chèvre et un Rocamadour.

Une fois les fromages choisis, vous pouvez miser sur quelques accompagnements : de la confiture de figue, de la pâte de coing et un pain aux céréales toasté. Vous pouvez également vous laisser tenter par des fromages aux truffes comme les nombreux triple crèmes que l'on retrouve un peu partout. Autre solution, acheter une truffe et l'étaler sur les fromages. Ce champignon se marie à merveille avec les fromages crémeux et onctueux.

Il vous reste du Mont d'Or le lendemain ? Il vous suffit de le passer au four puis de tremper des morceaux de pommes de terre dedans, avec ou sans truffe. Succès garanti.