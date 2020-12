Pour Noël, Cyril Lignac dévoile son secret pour un magret de canard réussi

publié le 25/12/2020 à 10:46

Le magret de canard, on ne sait jamais comment bien le cuisiner et surtout comment bien le cuire. Pour bien réaliser cette recette, il faut acheter un magret de canard du Sud-Ouest. Selon Cyril Lignac : "La cuisson c'est facile, l'essentiel c'est d'acheter un bon magret de canard français, c'est très important".

Ensuite, il faut le sortir du frigo une heure avant, car on ne cuit jamais une viande qui sort du frigo. On entaille alors le gras du magret jusqu'à la viande, au couteau. Dans un sens on fait un quadrillage et dans un autre, on fait de tout petits carrés. Plus ils seront petits, plus ce sera croustillant, précise Cyril Lignac.

On démarre toujours la cuisson côté gras. Ainsi le gras naturel va irriguer la viande. Quand c'est bien coloré et croustillant, on le retourne. Après à la cuillère, il faut l'arroser, puis le cuire de l'autre côté 3 à 4 minutes. Ensuite, s'il est fin on le cuit à la poêle ou on le met au four à 180 degrés pendant 2-3 minutes, pas plus. Et pour la découpe : on réalise de fines tranches.



Des marrons ou des châtaignes pour accompagner

Cyril Lignac mange son magret de canard avec une salade de mâches, mais il suggère de l'accompagner avec des marrons ou des châtaignes. Pour continuer d'être dans la période de Noël, on peut aussi ajouter de la pâte de coing, juste ce qu'il faut de gros sel sur le coin de l'assiette.



