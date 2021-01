Fêtes de fin d'année : Cyril Lignac partage sa recette de pommes dauphines maison

publié le 30/12/2020 à 11:24

Si les festivités de Noël sont passées, il est tout de même important de continuer à faire vibrer nos papilles gustatives notamment pour le réveillon du Nouvel An. Et pour ça, Cyril Lignac est toujours prêt à nous partager ses meilleures recettes. Ce matin on se penche sur les pommes dauphines maison, un produit aussi simple à réaliser que plaisant à déguster.

C'est la base de la pâte à choux, il vous faut alors un demi-litre d'eau, 80g de beurre et 15g de sel. On laisse fondre le beurre et on ajoute, comme pour la pâte à choux, 250g de farine d'un seul coup, hors du feu. On mélange le tout à la spatule et on dessèche. À côté de ça, soit dans un batteur, soit avec le batteur un main, on mélange six œufs qu'on vient incorporer petit à petit. La pâte à choux est prête.

Avant tout cela on fait bien évidemment cuire les pommes de terre dans l'eau, comme une purée. On épluche donc nos pommes de terre, qu'on coupe en gros morceaux pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Une fois qu'elles sont cuites on passe au presse-purée. On a donc la pulpe de pommes de terre et la pâte à choux, qu'on vient mélanger ensemble. Notre pâte à pommes dauphines est prête, et il ne nous reste plus qu'à la glisser avec le doigt.

Pas de panique si ce n'est pas régulier, ce n'est pas grave. On les fait cuire dans l'huile de friteuse traditionnelle. Préférez l'huile de pépins de raisin qui est meilleure pour la santé que l'huile de tournesol. À 160°C on fait frire et il ne nous reste plus qu'à déguster ! La petite astuce de Cyril Lignac ? Ajouter du paprika fumé.