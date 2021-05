Les conseils de Cyril Lignac pour cuire le riz blanc à la perfection

publié le 19/05/2021 à 09:51

Un auditeur aimerait savoir "comment cuire correctement du riz blanc". Cela peut paraître simple mais on peut le cuire façon japonaise et à la française.

Cyril Lignac démarre par la cuisson japonaise où vous devez prendre une tasse de riz à sushis : 150g. Il faut mettre le riz dans le cuiseur avec 150 ml d'eau et là, on cuit pendant 20 minutes. On a alors un riz gluant. Dans une poêle avec un peu d'huile d'olive ou d'huile de sésame, on verse le riz et on le fait sauter avec des petits légumes verts croquants. Cyril Lignac casse ensuite un œuf qu'il brouille à l'intérieur. Vous avez un riz un peu gluant et croquant que l'on déglace avec de la sauce soja. Il est idéal pour accompagner un poisson.

L'autre cuisson c'est dans l'eau bouillante salée classique avec du riz basmati ou du riz rond. On le cuit 10 minutes, puis on le refroidit. Après vous pouvez le cuire tout doucement avec une noisette de beurre avec une sauce bolognaise où vous faites revenir dans une poêle de l'huile d'olive, des tomates cerise, un peu de viande. On laisse mijoter comme une bolognaise puis on verse la sauce sur le riz. On peut ajouter du tandoori à la viande avec du maïs pour un plat presque complet.

