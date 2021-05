Les conseils de Cyril Lignac pour une panna cotta onctueuse sans gélatine

publié le 18/05/2021 à 10:19

Un auditeur aimerait cuisiner "une véritable pana cotta sans gélifiant et sans cuisson au bain-marie".

La pana cotta, on a tous l'habitude la connaître avec du lait, de la crème et de la gélatine. Mais, l'auditeur a raison : on peut faire chauffer la crème avec une gousse de vanille ou de la fleur d'oranger. Cyril Lignac ajoute ensuite 4 blancs d'œufs, 40g de sucre et de la crème. Il met ensuite sa préparation dans des ramequins et il cuit au four, au bain-marie, à 120 degrés pendant 30 minutes.

Cette cuisson donne une crème hyper onctueuse et moelleuse, pas du tout gélifiée. Et si on veut le cuire au cuiseur vapeur, on le cuit 30 à 40 minutes tranquillement. Mais le mieux à la maison, recommande Cyril Lignac, c'est la cuisson au bain-marie. Pendant la cuisson, on hache un peu de pistaches que l'on déposera sur notre crème, quelques fraises et des framboises pour une pana cotta légère et onctueuse.

