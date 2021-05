Les conseils de Cyril Lignac pour des bricks dorées et farcies à la crevette

publié le 13/05/2021 à 11:22

Les petites bricks sont un plat que Cyril Lignac adore. Un auditeur lui demande une recette avec une farce à crevettes.

Il vous faut 250g de crevettes crues à découper en petits dés, de la carotte que l'on coupe finement, un oignon coupé et des champignons de Paris hachés. On mélange avec 125g de germes de soja, que l'on coupe en petits dés avec des vermicelles cuits. On met 3 cuillères à soupe de sauce soja et un œuf cru. On mélange le tout et cela nous donne une farce crue.

On taille des feuilles de brick et on met un tout petit peu de farce. On plie les feuilles de bricks en triangles. On les badigeonne de beurre pour attendrir les feuilles de brick avant le pliage, recommande Cyril Lignac. Pour frire les bricks, on utilise de l'huile de pépins de raisins. La farce va ainsi cuire.

À côté on fait une sauce avec fromage blanc ou du yaourt grec. Vous ajoutez des feuilles de mentheou de l'aneth. On peut mettre des cornichons et de l'échalote, pour une sauce acidulée et un peu croquante pour tremper les petits beignets dedans.

