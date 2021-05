Les conseils de Cyril Lignac pour un cabillaud en croûte d'herbes

publié le 14/05/2021 à 11:27

Comment cuisiner un cabillaud en croûte d'herbes ? "Ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'on a le moelleux du cabillaud qui a une chair douce et délicate. Lui apporter une fine croûte de beurre croustillante va donner un jeu de textures hyper intéressant", démarre Cyril Lignac. On prend un pavé de 110 grammes de cabillaud. Cuisez les deux faces du poisson (2 minutes chacune) dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Dès qu'il est coloré, on le met dans un plat et on préchauffe le four à 210 degrés.

Pour faire ensuite le beurre croustillant, il vous faut 250g de beurre pommade (un beurre mou sorti du frigo), de préférence demi-sel auquel vous ajoutez 100g de chapelure. On commence à mélanger au beurre du persil, de la coriandre et un peu d'aneth hachés. On ajoute un zeste de citron et on presse du jus. On mélange puis on le met au repos au frigo. Ensuite, on tartine notre poisson avec ce beurre moelleux.

On le met sous le grill et on le cuit au four pour avoir une croûte croustillante une fois que le beurre sera fondu. Vous pouvez accompagner ce plat des courgettes, des asperges ou des petits pois.

