Les conseils de Cyril Lignac pour cuisiner les rognons blancs de mouton

publié le 12/05/2021 à 10:28

Comment cuisiner les fameux rognons blancs de mouton ? "Il faut savoir que les rognons blancs de mouton, qu'on appelle aussi 'amourettes', désignent en fait les testicules de mouton, donc c'est assez particulier", démarre Cyril Lignac.

Pour démarrer, on blanchit les rognons blancs de mouton : on les plonge dans une eau bouillante salée pendant 2 minutes. Ensuite, on les refroidit et on les coupe en cubes. On fait revenir des oignons avec de l'huile d'arachide et du beurre demi-sel. On ajoute les rognons pour les faire caraméliser. On ajoute des champignons de Paris, comme si vous faisiez des bouchées à la reine très gourmandes.

On ajoute de la crème liquide. On laisse mijoter pour avoir quelque chose de très onctueux, puis on ajoute de la moutarde à l'ancienne. Prenez ensuite de la pâte feuilletée que vous dorez au jaune d'œuf, pour réaliser une belle tourte. Enfournez pendant 25 minutes à 190 degrés. Pour un plat plus garni on peut ajouter des épinards frais à la préparation des rognons blancs de mouton.

