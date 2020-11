Cyril Lignac livre les secrets d'une sauce bolognaise pleine de saveurs

publié le 12/11/2020 à 11:03

Tout le monde connaît la sauce bolognaise car c'est vraiment une des sauces italiennes que les Français adorent depuis leur enfance. Véritable classique de la cuisine, on en mange des bonnes et des moins bonnes, des toutes prêtes et des cuisinées.

Le premier secret pour réaliser une bonne sauce bolognaise maison, c'est de prendre une bonne cocotte. Je choisis de mon côté une cocotte en fonte dans laquelle je mets de l'huile d'olive. Je coupe des oignons et les fait rissoler à l'intérieur. J'ajoute ensuite des carottes et des champignons de Paris émincés. J'assaisonne avec un peu de thym, mais on peut aussi mettre une branche de laurier. On laisse ainsi caraméliser avant j'ajouter la viande hachée.

Concernant la viande, il y a deux solutions : soit on achète directement de la viande de boeuf hachée, soit on veut que ça soit un peu plus tendre et on peut mélanger deux viandes : le veau et le boeuf. Cela permet d'avoir un mélange beaucoup plus moelleux. Plus il y a de gras et plus la préparation est moelleuse. Je mets ensuite de l'ail et du basilic.

Du lard de Colonnata pour le goût

On laisse ensuite la préparation cuire dix minutes afin que le jus de la viande sorte pour le faire réduire et qu'il s'évapore. On ajoute ensuite du vin rouge et de la sauce tomate et on laisse mijoter. Moi j'aime bien y ajouter du lard de Colonnata. C'est un lard italien laissé reposé six mois qui est très goûteux.

La sauce bolognaise peut être servie avec des linguines, des spaghettis, mais aussi des lasagnes. On peut aussi être original et l'accompagner d'une purée maison en la mettant sous la purée avec un peu de chapelure et en faisant gratiner au four le tout pour les enfants. La sauce bolognaise peut aussi être dégustée le lendemain de sa préparation car plus on fait mijoter, meilleur c'est.