Euro 2021 : 6 recettes de spécialités allemandes pour le match France-Allemagne

publié le 15/06/2021 à 08:00

C'est une compétition que beaucoup attendait, l'Euro 2021 a démarré. Et pour cette occasion, nous vous proposons des spécialités à cuisiner et partager entre proches (toujours dans le respect des gestes barrières) pour accompagner les Bleus.

Pour leur premier match le 15 juin prochain, nos joueurs vont affronter l'Allemagne devant 14.000 spectateurs à Munich. L'occasion de revivre des sensations devant votre écran ou à la terrasse d'un bar en bonne compagnie. Mais il faudra bien se restaurer. Et pour cet Euro 2021 c'est le moment de changer du classique pizza-bière (à consommer avec modération), chips, burgers et autres plats garnis de fromage fondu. Pourquoi ne pas opter pour de savoureux plats allemands ? Certains et certaines pourront lever les yeux au ciel en lisant cette phrase, mais la gastronomie allemande a de quoi vous régaler.

Pour accompagner votre apéro avant l'hymne national, vous pouvez cuisiner des bretzels, pâtisserie salée typique d'Alsace, mais qui se déguste aussi en Allemagne. Pour les réaliser, il vous faudra de la farine, de la levure de boulanger, du sel, du lait et du beurre, selon la recette du site Marmiton.

Kartoffelsalad, Currywurst et kebab, plats incontournables

L'un des plats traditionnels, très "street-food", et qui accompagnera sans soucis votre soirée match, n'est autre que la Currywurst. Il s'agit d'une saucisse cuite à l'eau ou grillée, accompagnée de frites, d'oignons et d'une sauce tomate ou de ketchup avec de la poudre de curry. Un plat consistant et rapide à faire (en 15 minutes), comme vous pouvez le découvrir sur le site de Foodies.

Pour un plat végétarien et convivial, misez sur la Kartoffelsalat. Si vous aimez la mayonnaise, optez pour la recette dégustée dans le nord de l'Allemagne. La sauce de la salade est ainsi faite avec de la mayonnaise, pour le reste, vous pouvez jeter un œil à la recette de Cyril Lignac. La chaîne YouTube Cuisine And Chill propose une recette avec un bouillon de légumes, comme en Bavière. Il faudra faire bouillir 500g de pommes de terre et passez ensuite à la préparation du bouillon de légumes que vous verserez sur les pommes de terre.

Enfin, vous pourrez aussi préparer votre kebab maison. Véritable institution en Allemagne, il existe plusieurs recettes et celle préparée par la chaîne YouTube Food is Love est celle dégustée à Berlin avec beaucoup de crudités et des légumes rôtis (sans oublier la viande).

Apfelstrudel et Berliner Pfannkuchen en dessert

Notre sélection aurait pu parler de la célèbre Forêt Noire, mais pour un match de foot, ce gâteau nécessite beaucoup de préparation. Nous irons donc à l'essentiel avec le fameux Apfelstrudel, un chausson feuilleté aux pommes fondantes avec des amandes, qui se déguste aussi en Autriche. Pour le réaliser, il vous faudra des pommes, du sirop d'érable et de la cannelle entre autres. La suite de la recette se trouve sur le site Coté Gourmandises.

Enfin le Berliner Pfannkuchen est une sorte de beignet fourré à la confiture ou à la crème pâtissière, rendu célèbre par J.F.K. malgré lui en prononçant "Ich Bin ein Berliner" en juin 1963 à Berlin Ouest. Il vous faudra tout de même 1h30 de préparation si on se réfère à la recette de Cuisine Facile.