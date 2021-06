Euro 2021 : va-t-on pouvoir regarder les matchs en terrasse ?

publié le 10/06/2021 à 11:55

Va-t-on pouvoir regarder les matchs de l’Euro de football dans les bars et les restaurants ?

L’Euro commence demain et le cocktail terrasses+écran géant+foot = souvent Lexomil pour ceux qui habitent au dessus du bar.

C’est une tradition festive de ces grandes rencontres sportives, voir le match dehors tous ensemble, un verre à la main et, on pouvait s’en douter, cette année ça va être assez difficile de respecter cette habitude. En effet selon le journal en ligne le Huffpost, il n’existe aucun protocole sanitaire particulier concernant le visionnage de l’Euro dans les établissements de limonadiers. Il faudrait donc s’en tenir au protocole en vigueur. Terrasse pleine capacité, à l’intérieur jauge 50% et pas de consommation au comptoir.

De plus en plus de mairies prennent des arrêtés pour interdire la diffusion des matchs en terrasse. C’est notamment le cas de Rennes ou Colmar. Pas de match à l’extérieur, mais possibilité de le projeter à l’intérieur du bar à condition bien sûr d’être chez soi à 23 heures puisque le couvre-feu est toujours en vigueur jusqu’au 30 juin pratique en cas de prolongation.

Le précédent de l'Euro 2016

Pour les supporters voulant suivre les premiers matchs des Bleus contre l’Allemagne (15 juin à 21 h), la Hongrie (19 juin à 15 h) et le Portugal (23 juin à 21 h), il faudra donc se contenter de leur domicile ou de l’intérieur – limité – des bars et restaurants.

Juste avant le début de l'Euro 2016, Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sports, déclare que la diffusion des matchs allait être interdite sur les terrasses des bars et des restaurants. À l’époque, ce qui préoccupe, ce n’est pas le Covid, mais les risques pour la sécurité à la suite de la vague d’attentats que le pays avait traversé.

Finalement face à la fronde du monde hôtelier et de certains élus, rétropédalage et le secrétaire d’État demande aux maires et aux préfets de prendre les précautions pour que ça ne provoque pas d’attroupement. Cette fois-ci le contexte est différent. Beaucoup de propriétaires de bars et restaurants comprennent qu’il est difficile de laisser des groupes se former. Une situation qui pourrait changer après le 30 juin avec la levée des couvre-feux.

Des fans zones au protocole strict

Vendredi dernier sur France 2, la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu précisait que les fans zones était possible avec un protocole stricte jusqu’au 30 juin. 5.000 personnes, assises, avec pass sanitaire à présenter.



Une mise en place stricte qui s’accorde peu à l’ambiance soirée foot, beaucoup de villes hésitent comme Lyon ou Paris qui préfèrent attendre les phases finales de la compétition. La meilleure place pourrait être sur son canapé. Une télé, une pizza, une corne de brume, de belles soirées en perspective.