publié le 10/06/2021 à 15:50

Ramener la coupe à la maison. Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 10 juin au centre d'entraînement de Clairefontaine, dans les Yvelines, pour déjeuner avec les joueurs. À quelques jours du premier match des Bleus face à l'Allemagne pour l'Euro 2021, le président de la République a salué le travail de Didier Deschamps.

Selon le président de la République, il est "un immense sélectionneur". "Didier Deschamps est un très grand sélectionneur (...) Il a été un grand joueur. Il a été un très bon entraineur", a-t-il salué sur BFMTV. "Il y a chez lui je trouve une vigilance sur tous les aspects. C’est ça qui est le plus admirable", a ajouté Emmanuel Macron en évoquant "les schémas tactiques" et aussi "les individualités".

Concernant l'équipe de France, le chef de l'Etat a trouvé "qu’il y avait un vrai collectif", de la "complicité" et "beaucoup de sérénité". Il a aussi constaté qu'une "ambition sereine" animait les joueurs, sans aucune tension. Sans se livrer à des pronostics, Emmanuel Macron estime qu'il faut "toujours rester humble" et "ne pas sous-estimer ses adversaires". "On a une poule historiquement dure mais ils peuvent le faire", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a adressé un message aux Bleus : "Vous n'avez rien à prouver, mais ne lâchez rien jusqu'à la dernière minute". "Le groupe est plus fort que chacun", a rappelé le président de la République.