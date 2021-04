Les conseils de Cyril Lignac pour un poulet au curry tendre et parfumé

publié le 30/04/2021 à 10:00

Sophie, qui réside en région parisienne explique : "Je suis fan de cuisine indienne, mais j'ai un choix de graines et d'épices limité". L'auditrice aimerait donc savoir une recette de curry avec ou sans viande avec des produits que l'on peut trouver en supermarché.

Le curry est un plat très populaire et demande juste de bonnes épices, précise le chef Cyril Lignac. Cette recette se prépare en deux parties. Dans la première, on réalise la marinade : si on fait avec de la viande, on coupe des filets de poulets en dés et on les mélange avec deux cuillères à soupe de concentré de tomates, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de garam masala, du sel, du jus de citron. On le laisse mariner pendant 20 minutes.

Pendant ce temps, on prend une cocotte où on met un peu de beurre et d'huile d'olive, un oignon ciselé, de l'ail, du gingembre et on laisse cuire. Ensuite, on torréfie les épices : on met du curry, de la cannelle, du fenouil, du curcuma et un petit verre d'eau. On laisse réduire et cuire tranquillement. On ajoute 500g de tomates concassées qu'on mixe, puis on ajoute un petit peu de noix de cajou. Pour apaiser cette sauce, on ajoute 400g de yaourt grec. On fait cuire le poulet et on met tout cela dans la cocotte. On met aussi à cuire des pommes de terre dans la sauce pour avoir "un super curry".

