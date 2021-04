Les conseils de Cyril Lignac pour twister ses plats avec du cheddar

publié le 12/04/2021 à 11:19

Ingrid habite à Vannes et demande au chef une ou plusieurs recettes à base de cheddar. En France, c'est le fromage orange qu'on met dans le burger. En Angleterre pourtant, c'est un fromage jaune pâle, au goût prononcé et beaucoup utilisé. Il est plus gras, moelleux et plus tendre.

Il existe le cheddar vintage, qui est une fromage vieilli, qui est très bon dans les hamburgers. La technique de Cyril Lignac : râper le fromage frais à l'aide d'un microplane ou d'une râpe au dernier moment sur son steak. Ce qui remplacera le carré de fromage orange au milieu de son hamburger et sera meilleur.

Il est également possible d'utiliser le cheddar dans les salades. Dans une salade César ou une belle salade de mâche, avec des produits de saison, on vient parsemer de morceaux de cheddar en finition. On peut également utiliser le cheddar dans une recette de pesto au basilic en remplaçant le parmesan. On peut l'également utiliser pour changer du traditionnelle gruyère dans les quiches, sur les pâtes et pour les gratins.

