publié le 07/04/2021 à 10:09

Laura, une auditrice de Villeurbanne dans le Rhône aimerait connaître une recette de "salade gourmande qui tient au corps".

Cyril Lignac a un souvenir "fantastique" de la salade de pommes de terre que cuisinait sa mère avec des œufs durs, un peu de mayonnaise et "plein de choses à l'intérieur". À partir du moment où on cuit les pommes de terre, qu'elles sont chaudes, on les laisse tranquillement sur le torchon, on les épluche. "Il n'y a rien de meilleur qu'une salade de pommes de terre tiède", précise le chef.

Soit on écrase les pommes de terre, soit on les découpe en petits morceaux. C'est une salade familiale où on mélange les pommes de terre et les œufs durs. On fait une sauce cocktail avec de la mayonnaise et du ketchup, on ajoute aussi de la moutarde. Ensuite on met des tranches épaisses de jambon blanc ou du thon, des tomates cerise qu'on coupe en quatre, des petits oignons, des cornichons et du persil. Cyril Lignac prend ensuite une salade romaine ou une feuille de chêne qu'on met au fond du plat et sur laquelle on dépose la salade de pommes de terre.

