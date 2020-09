Cyril Lignac livre ses astuces pour réussir un burger à tomber

publié le 21/09/2020 à 11:16

Chaque jour, et à la demande des auditeurs qui posent leurs questions à Cyril Lignac via le 3210 ou sur RTL.fr, le chef donne des astuces pour cuisiner et élaborer des plats savoureux et réussis. Ce lundi 21 septembre, Cyril Lignac s’attaque à ce qui est devenu un classique des bistrots : le burger.

Le cuisinier rappelle tout d’abord que le hamburger est originaire de la ville allemande de Hambourg, qui consiste en une boulette de viande hachée servie sur les bateaux de la Hamburg America Line. Cette compagnie reliait Hambourg à New York, et c’est ainsi que le hamburger est arrivé aux États-Unis.

Pour le sandwich, Cyril Lignac fait un pain bien brioché, bien beurré, bien levé, cuit tout doucement. On peut ainsi faire le pain soi-même, l’acheter chez le boulanger, ou prendre un "bun" industriel. Ensuite, dans une poêle chaude, on dépose une noisette de beurre pour toaster le pain. Dès que le beurre a caramélisé le pain, on l’enlève.

Ensuite, on prend du bœuf (le chef prend du bio dans son restaurant), on assaisonne avec du sel, du piment d’Espelette. Cyril Lignac fait ensuite une mayonnaise avec le piment chipotle, ou du tabasco. Quelques gouttelettes dans la mayonnaise suffisent.

Une fois le steak cuit, on dresse le burger avec de la salade, de la tomate, de l’oignon cru pour ceux qui aiment ou alors cuisiné et, surtout, du cheddar "vintage" de chez le fromager. On râpe le fromage sur le steak cuit, et on referme le sandwich. Si on veut être "cocorico", on prend du comté, du beaufort, ou du Laguiole.