Euro 2021 : 3 infos à savoir sur l'Allemagne, premier adversaire des Bleus

publié le 07/06/2021

Les Allemands ont une revanche à prendre. Sept ans après avoir remporté la Coupe du monde 2014, la Mannschaft a enchaîné deux échecs consécutifs dans les grandes compétitions internationales. Un premier à l'Euro 2016, où les Allemands ont été éliminés en demi-finale par la France grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Le second, encore plus retentissant, à la Coupe du monde 2018 en Russie, où les joueurs de Joachim Low ont été piteusement éliminés dès les poules, battus par le Mexique (0-1) et la Corée du Sud (0-2).

Les 26 joueurs allemands tenteront d'offrir un dernier titre à leur sélectionneur, qui cédera sa place à l'ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, après la compétition. Il faudra pour cela afficher un autre visage que celui montré ces derniers mois. Les Allemands ont conclu leur année 2020 par une humiliante défaite 6-0 contre l'Espagne en Ligue des nations. Leurs dernières performances n'ont pas permis de rassurer, avec une défaite 1-2 contre la Macédoine du Nord dans un match de qualification pour la Coupe du monde 2022, puis un nul (1-1) concédé face au Danemark lors d'un amical en vue de l'Euro, le 2 juin.

La pression est d'autant plus forte que les Allemands ont été tirés dans le "groupe de la mort" pour cet Euro 2021, avec la France, championne du monde en titre, et le Portugal, champion d'Europe. Premier rendez-vous contre les Bleus le mardi 15 juin (21h) à l'Allianz Arena (Munich).

1. Le joueur à suivre : Thomas Müller

En France, le retour inattendu aura été celui de Karim Benzema. En Allemagne, le revenant s'appelle Thomas Müller. En mars 2019, Joächim Low décidait d'exclure de la sélection nationale l'attaquant munichois, ainsi que ses coéquipiers Jerome Boateng et Mats Hummels, après avoir expliqué qu'il souhaitait un "nouveau départ" pour son équipe.

Hummels et Müller figurent finalement parmi les 26 sélectionnés. Ce dernier, âgé de 31 ans et avec 101 sélections au compteur, sort d'une saison aboutie avec 11 buts et 18 passes décisives en 32 matchs de championnat. "Je veux être un catalyseur pour cette équipe, a-t-il expliqué, peut-être permettre de déclencher son turbo quand il le faut".

2. Les 26 joueurs sélectionnés

Pour disputer cet Euro 2021, Joachim Löw a convoqué la liste suivante :

Gardiens (3) : Bernd Leno, Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs (9) : Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergame), Christian Gunter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Bayern Munich), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Munich)

Milieux (8) : Emre Can, Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Jonas Hofmann), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Attaquants (6) : Serge Gnabry (Bayern Munich), Thomas Muller (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Timo Werner (Chelsea), Leroy Sane (Bayern Munich), Kevin Volland (AS Monaco)

3. Les performances contre la France

Allemands et Français se sont affrontés à 31 reprises, avec un net avantage pour les Bleus, qui comptent 14 victoires contre 9 pour la Mannschaft. 8 confrontations se sont soldées par un match nul. Les deux équipes ne se sont affrontées qu'une fois lors d'un Euro. C'était en 2016, lors de la demi-finale remportée par la France.



La France n'a plus perdu face à l'Allemagne depuis le quart de finale de la Coupe du Monde 2014 (défaite 1-0). Les Bleus ont signé une victoire (2-0 le 13 novembre 2015) et un match nul (2-2 le 14 novembre 2017) en amical face aux Allemands, ainsi qu'un autre match nul (0-0 le 6 septembre 2018) et un succès (2-1 le 19 octobre 2018) en Ligue des nations.