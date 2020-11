Cyril Lignac vous révèle ses astuces pour sublimer un gratin de pâtes

publié le 11/11/2020 à 11:33

Pour moi le gratin de pâtes, c'est une recette que l'on fait souvent quand on a des restes. Quand je fais des pâtes à la maison, des orecchiettes ou des coquillettes, des pâtes plutôt courtes comme les pennes ou les farfalles également, je les accomode avec des lardons. On peut les remplacer par du jambon ou de la saucisse ou de la merguez pour ajouter un peu de piquant.

On les ajoute aux pâtes et on peut lier avec une sauce béchamel ou de la sauce tomate. J'ai donc prévu deux recettes de gratins de pâtes. Pour la première, on met dans une poêle le beurre et la farine pour faire un roux. On ajoute du lait de manière à obtenir une béchamel. Pour ajouter un peu de peps, on ajoute de la moutarde à l'ancienne.

Ensuite, on vient mettre du fromage râpé : gruyère, comté ou même du fromage de chèvre ou de brebis. On fait fondre le tout avant d'ajouter les macaronis à l'intérieur. On mélange et détend avec du lait si c'est trop épais.

Des cubes de pain de mie pour le croustillant

Dans une autre poêle, je mets soit du jambon blanc, soit du jambon cru que je mets dessus, soit des lardons que je fais cuire. J'ajoute des petits cubes de pain de mie que je fais dorer afin d'avoir un peu de croustillant. J'ajoute le tout aux pâtes que je parsème de parmesan et je mets le plat au four 5 à 10 minutes.

Pour le deuxième gratin de pâtes, on prend une échalote qu'on cuit avec de l'huile d'olive avant d'ajouter de la saucisse, de la sauce tomate et un petit bouquet de basilic. Cela donne une sauce légèrement piquante. On cuit ensuite les pâtes et on les met à mi-cuisson dans la sauce tomate pour qu'elles finissent de cuire. L'amidon fait ainsi épaissir la sauce tomate. On verse directement le tout dans le plat avec du parmesan râpé ou de la chapelure et on met au four pour avoir le côté croustillant. Cela donne plutôt un gratin d'été.