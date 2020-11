Cyril Lignac dévoile sa recette pour un parfait chili con carne

publié le 10/11/2020 à 10:58

Comme chaque jour, Cyril Lignac partage ses astuces de chef pour réussir une recette. En ce mardi 10 novembre, Nicolas demande le secret d’un bon chili con carne. C’est souvent un plat galvaudé qu’on mange à la cantine ou en boite, alors que quand c’est bien fait, cuisiné, c’est "hyper bon".

Il a souvent été attribué à l’origine au Mexique, mais il est en fait né aux États-Unis et c'est aujourd'hui un plat officiel du Texas. Il y a de la viande et du piment, et les Texans aiment ça. C’est de la viande de bœuf hachée ou en petits dés, on peut y mettre aussi du porc, des haricots rouges, des poivrons, des tomates, des oignons, de l’ail, du piment, et on cuit tout cela en ragout.

Dans une cocotte on fait revenir dans de l’huile d’olive de l’oignon et de l’ail. Ensuite, on met la viande à cuire. Vient alors le moment de déglacer à la bière pour avoir ce goût de malt. On fait réduire, l’alcool s’enlève par vapeur naturelle. On apporte alors de l’acidulé avec du vinaigre. Ajouter du sel, du poivre, de la sauce tomate, éventuellement des épices comme du cumin. Pour corser un petit peu on peut mettre du concentré de tomate.

Laisser mijoter une quinzaine de minutes. On incorpore alors des haricots rouges, du maïs, des jalapenos (piment vert haché) et on laisse encore mijoter tranquillement. On peut le déguster avec des fajitas, et ajouter des morceaux d’avocats.