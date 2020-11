Cyril Lignac livre les secrets d'un riz au lait onctueux et gourmand

publié le 09/11/2020 à 10:51

Chaque jour, les auditeurs de RTL peuvent demander à Cyril Lignac des astuces pour bien réussir une recette. Ce lundi 9 novembre Martine, de Tarbes, souhaite connaître les secrets du chef pour un bon riz au lait. S’il y a plusieurs manières de le faire, la bonne base est d’avoir un riz rond.

On cuit tout d’abord le riz dans de l’eau pour faire éclater le grain. Ensuite, on prépare 525 grammes de lait pour 120 grammes de riz rond. On y ajoute 45 grammes de sucre et de la vanille. On peut le faire aussi avec de la cannelle, du miel, des zests de citron. On peut y ajouter un peu ce qu’on veut.

Faire cuire dans la foulée, et c’est essentiel, 25 minutes tout doucement. C’est un petit bouillon, un petit frémissement, pour que ça devienne bien crémeux et onctueux. On met le riz à plat dans une plaque et on le laisse descendre en température tout doucement. Il faut éviter le réfrigérateur car ça le "bloque".

Petit plus, monter à part un peu de crème, comme une chantilly, sans la sucrer, et délicatement on l’incorpore en brassant le riz pour donner de l’air et de la consistance. On peut donc s’arrêter là… ou se lancer dans un caramel à la noisette pour accompagner le riz au lait.

On prend 90 grammes de sucre et 5 cl d’eau. On fait caraméliser, quand ça devient un caramel, on met un peu de beurre demi-sel et quelques noisettes éclatées (ou des cacahuètes). On sort la préparation du feu et on arrose le riz au lait avec cette dernière.