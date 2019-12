La recette facile et sans gluten du pain d'épices moelleux

publié le 30/11/2019 à 09:06

La Saint Nicolas, fête traditionnelle qui débute les célébrations de Noël, se déroule dans la nuit du 5 au 6 décembre. La légende veut que Saint-Nicolas distribue des friandises et du pain d’épices aux enfants sages. Voici donc une recette simple et rapide pour un pain d’épice sans gluten très moelleux, d’une magnifique couleur brune et délicieusement parfumé.

La poudre d’amande permet de ne pas avoir de gomme xanthane ou de guar dans les farines. La purée d’amande, qui peut se substituer par de la purée de cajou, enrichi la pâte pour encore plus de moelleux, sans ajouter de matière grasse.

Pour simplifier encore plus, c’est ici un mélange "pain d’épices" qui est utilisé, mais le traditionnel mélange "quatre épices" est également délicieux. Enfin, le yaourt peut parfaitement se substituer dans cette recette par un yaourt végétal.

Ingrédients :

- 65 g de farine de châtaigne

- 80 g de farine de riz demi-complète

- 40 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 30 g de poudre d’amande

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 3 cuillères à café d’épices "mélange pain d’épices" : cannelle, anis, gingembre, cardamome, girofle

- 2 œufs

- 125 g de yaourt nature

- 2 cuillères à soupe de purée d’amande

- 4 à 5 cuillères à soupe de miel liquide foncé

Les ingrédients pour le pain d'épices ans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 200°C.

- Chemiser un moule à cake.

- Dans un grand saladier, mélanger ensemble tous les ingrédients secs : les farines, la fécule, la poudre d’amande, le bicarbonate, la poudre à lever, les épices "pain d’épices".

- Dans un autre saladier, mélanger ensemble les ingrédients humides : les œufs, le yaourt, la purée d’amande, le miel liquide foncé.

- Verser ce mélange dans celui des ingrédients secs et mélanger à l’aide d’un fouet ou d’une cuillère en bois.

Verser alors la pâte dans le moule à cake. Si vous souhaitez une croûte brillante, lisser légèrement à l’huile d’olive le dessus de la pâte avec une pinceau à pâtisserie.

- Cuire 35 minutes (à chaleur tournante si possible).

- Laisser refroidir avant de le découper.

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : https://clemsansgluten.com

Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten

Twitter : @ClemSansGluten

Instagram : @clemsansgluten