Cyril Lignac livre les secrets de son incroyable béchamel

publié le 02/11/2020 à 11:02

Au-delà du fait que c'est une sauce emblématique de la cuisine française, la béchamel a été inventée au XVIIe siècle par le Marquis Louis de Bechameil.

Pour les lasagnes, il y a deux écoles : ceux qui mettent de la béchamel et ceux qui n'en mettent pas. Pour bien réussir une béchamel, il faut du beurre, de la farine pour faire un roux. On fait fondre le beurre dans la casserole, ensuite on y ajoute de la farine et on mélange. Dessus, on ajoute du lait.

La petite astuce, c'est de faire déjà chauffer le lait pour éviter un contact chaud/froid et que cela enfume la cuisine. Ensuite, cela se joue uniquement dans le poids. Pour une lasagne par exemple il faut, 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine et 50cl de lait. Plus vous la voulez liquide, plus on enlève de la farine et du beurre ou plus on augmente le liquide.

On ajoute ensuite du sel et du poivre puis du parmesan ou du comté. On peut en mettre sur les endives, sur des petites pommes de terre avec du jambon puis à mettre au four.