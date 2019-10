publié le 16/10/2019 à 08:57

Nouveau coup de théâtre dans la bataille de l'héritage de Johnny Hallyday. Sa veuve, Laeticia, renonce à son appel contre la décision du tribunal de Nanterre. Ce dernier a jugé que la justice française est compétente pour trancher dans ce dossier. "Je choisis la paix", écrit-elle sur les réseaux sociaux.

Ce sont désormais des discussions privées qui vont s'engager entre les avocats de Laeticia d'un côté et ceux de Laura et David de l'autre pour le partage de l'héritage. Ces tractations s'annoncent assez simples pour tous les biens matériels en France, par exemple la villa de Marne-la-Coquette et celle de Saint-Barthélémy.

Les discussions s'annoncent en revanche beaucoup plus complexe pour une partie moins visible : le droit moral de l'artiste, les royalties sur les ventes d'albums, le droit à l'image, etc. De grosses sommes sont en jeu. Les négociations vont aussi fatalement aborder le volet américain, le fameux trust où la star avait placé une partie de sa fortune. Laeticia a toujours interdit tout accès aux premiers enfants de Johnny Hallyday à ce "coffre-fort" comme l'avait appelé un avocat de Laura.

Un dernier point épineux va devoir être réglé, c'est le partage des dettes fiscales de Johnny Hallyday, qui seraient astronomiques, entre 10 et 34 millions d'euros selon des sources proches de la famille. Cette dette va devoir être apurée par les héritiers, Laura et David mais aussi Jade et Joy pour 75 % du patrimoine, le reste devant revenir à Laeticia.

