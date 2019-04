publié le 26/04/2019 à 11:03

Eva Longoria et sa famille se sont offertes des vacances, et pas n'importe où, dans la luxueuse demeure de Laeticia Hallyday. Quand la maîtresse des lieux n'y est pas, la villa Jade est effectivement en location pour la modique somme de 5.000 dollars la nuit comme nous l'apprend le site de réservation en ligne.



Accompagnée de son mari, l'homme d'affaires José Antonio Baston et de leur bébé de 10 mois, l'interprète de Gabrielle Solis dans la série Desperate Housewives profite des huit chambres de cette villa catégorie "Ultraluxe", selon le classement de l'agence responsable du bien, Eden Rock Villa Rental. Un majordome et un chef peuvent également être mis à disposition.



Dans le décor au "design pur et zen", l'ancienne femme de Tony Parker se laisse prendre en photo par son époux, en pleine séance de yoga au bord de la piscine à débordement, avec son tout jeune bébé Santiago allongée sur le large lit de la chambre ou encore, sur la terrasse en teck, la baie de Marigot en fond paradisiaque.