publié le 03/10/2019 à 02:33

L'équipe de campagne de Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020, a indiqué que le doyen des candidats de son camp suspendait pour le moment sa campagne. En effet, le sénateur du Vermont âgé de 78 ans, a dû subir une intervention chirurgicale mercredi 2 octobre en raison d'une artère bouchée

C'est pendant qu'il faisait campagne dans le Nevada que Bernie Sanders a ressenti "une gêne thoracique", a communiqué son staff. "Des examens médicaux lui ont trouvé une artère bouchée et on a réussi à lui poser deux stents (extenseurs vasculaires, NDLR)", a précisé son entourage. Quelques heures plus tard, le sénateur a posté un message sur son compte Twitter, donnant de bonne nouvelles tout en profitant pour marteler des thèmes de campagne qui lui tiennent particulièrement à cœur.

"Sécurité sociale pour tous !"

Tenant de l'aile gauche au sein du parti démocrate, s'affichant volontiers comme un socialiste, Bernie Sanders fait d'une qualité de soins optimale pour tous, grâce à une sécurité sociale étatisée, l'un de ses chevaux de bataille. "Je me sens bien. J'ai la chance d'être bien soigné et d'avoir de formidables médecins et infirmiers pour m'aider à récupérer", a-t-il tweeté.

"Aucun d'entre nous ne peut prévoir quand il sera confronté à une urgence médicale. Et personne ne devrait redouter d'être ruiné dans pareil cas. Sécurité sociale pour tous !", a ajouté l'homme politique dont les saillies anti-Trump sont redoutables. Pour le moment, aucune date de retour en campagne n'a été annoncée, et on ne sait toujours pas s'il sera présent au débat du 15 octobre prochain.

Du côté de ses concurrents lors de ces primaires, les réactions bienveillantes n'ont pas tardé. "S'il y a une chose que je sais de lui, c'est que c'est un battant et j'ai hâte de le retrouver bientôt en campagne", a tweeté la sénatrice californienne Kamala Harris, 54 ans, loin derrière le candidat dans les sondages.

Des concurrents bienveillants

"Tous ceux qui connaissent Bernie savent qu'il est une force. Nous sommes certains qu'il se remettra pleinement et rapidement, et avons hâte de le retrouver en campagne", a aussi tweeté le favori des sondages Joe Biden.



"Beaucoup de gens ne comprennent pas combien les campagnes au plus près du terrain sont folles - pour les candidats et pour les organisateurs", avait aussi tweeté la jeune star démocrate du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait travaillé pour la campagne de Sanders lors de la primaire de 2016.



Même si le sénateur du Vermont reprend rapidement sa campagne, cet incident souligne l'âge avancé des candidats les mieux placés dans cette course, alors même que Donald Trump, 73 ans, paraît en pleine forme.