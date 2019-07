Héritage Hallyday : en difficulté, Laeticia change d'avocat

publié le 26/07/2019 à 15:16

Après des revers dans la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia a changé d'avocat et confié son dossier à trois conseils, à la place de Me Ardavan Amir-Aslan, a affirmé l'un de ses nouveaux avocats. Me David Gordon-Krief à Paris, Me Alain Scheuer et Me Gilles Gauer, à Montpellier, feront désormais parti de la même équipe d'avocats afin de défendre Laeticia Hallyday.

La bataille judiciaire autour de l'héritage Hallyday reprendra de plus belle en novembre. Comme elle l'avait annoncé, Laeticia Hallyday a fait appel du jugement rendu fin mai par le tribunal de Nanterre qui avait retenu la compétence de la justice française.

Le jugement du TGI de Nanterre avait alors marqué un revers pour la veuve de Johnny Hallyday qui souhaitait que le contentieux l'opposant aux enfants du chanteur, David Hallyday et Laura Smet, soit tranché aux États-Unis et non en France. Les juges avaient estimé que Johnny Hallyday avait conservé "jusqu'au bout un mode de vie tout à la fois itinérant et bohème, mais surtout très français, qui l'amenait à vivre de façon [...] habituelle en France."