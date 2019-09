publié le 20/09/2019 à 06:00

Johnny, c'est le titre choisi pour ce nouvel album-concept de Johnny Hallyday. Un disque sur lequel Universal travaille secrètement depuis des mois, et qui sortira dans les bacs le 25 octobre prochain. Selon nos informations, tous les ayants droits du chanteur ont été mis au courant du projet en amont.

L'album rassemblera de très grands succès du Taulier, ré-enregistrés avec sa voix d'origine et de nouveaux arrangements symphoniques ou acoustiques. Le disque comptera douze titres : Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M’arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t’aime, Sang pour sang et L’Envie.

La partie symphonique a été enregistrée à Londres avec 70 musiciens du London Symphony Orchestra au Air Studio et 42 Choristes de l’ensemble London Voices. François Gauthier qui travaillait sur toute la partie vocale auprès de Johnny Hallyday à supervisé tout le travail sur la voix.

Les parties piano sont jouées par Yvan Cassar. L'ancien directeur musical de Johnny a "replongé quelques années en arrière" pour réaliser ce disque à partir de prises de voix originales. Dans un entretien à RTL, il confie avoir voulu rendre "hommage à sa voix et à la qualité émotionnelle de ses prestations".



Une photo noir et blanc

Pochette de l'album "Johnny" à paraître le 25 octobre 2019 Crédit : François Darmigny / Panthéon Universal

La pochette de cet enregistrement très attendu est aussi sobre que le titre de l'album : une photo noir et blanc de Johnny Hallyday, signée François Darmigny, issue d'une séance de novembre 2004, selon nos informations. Le tout accompagné d'une mention qui résume le projet : "Johnny, comme vous ne l'avez jamais entendu".

Le visuel est donc parfaitement en accord avec le contenu du disque dont l'objectif est de mettre en valeur différemment de grands tubes de la star décédée il y a bientôt deux ans. La voix du rockeur a été conservée mais les parties musicales ont été ré-arrangées par deux fidèles de la star française, Bob Clearmountain et Bob Ludwig.

L'album est actuellement en cours de mixage. 100.000 exemplaires seront mis en place dans les magasins le mois prochain.