PMA pour toutes : l'Assemblée adopte le texte de loi

publié le 15/10/2019 à 18:37

L'Assemblée a largement adopté, mardi 15 octobre, le texte de loi sur la bioéthique, dont la mesure phare autorisant la PMA pour toutes a beaucoup fait débat.

Le texte a été voté en première lecture par 359 voix contre 114 et 72 abstentions, sous des applaudissements de la majorité, au terme de quelque 80 heures de débats intenses dans l'hémicycle. Il devrait être examiné au Sénat en janvier.

Les députés ont également adopté à la quasi unanimité le bracelet anti-rapprochement prévu dans le cadre de la lutte contre les féminicides. La procréation médicalement assistée (PMA), qui permet d'avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales (insémination artificielle, fécondation in vitro...), est la mesure du texte qui a fait le plus débat. La PMA était jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels. Son ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursée par la Sécurité sociale.

