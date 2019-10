Johnny Hallyday : découvrez la nouvelle version de "Diego, libre dans sa tête"

et Steven Bellery

publié le 02/10/2019 à 18:08

La première chanson de l'album-concept de Johnny Hallyday sobrement intitulé Johnny, et qui propose d'écouter différemment de grandes chansons du Taulier, vient d'être dévoilée ce mercredi 2 octobre. Il s'agit de Diego, libre dans sa tête, un standard de Johnny Hallyday emprunté au répertoire de Michel Berger depuis un concert donné à Bercy en 1990.

Puissante et radicale, portée par des cuivres, cet hymne à la liberté a été transfiguré par Johnny Hallyday à l’époque. Aujourd'hui, dans ce nouvel album, c'est une version plus épique et symphonique qui est proposée. C'est la voix enregistrée de Johnny lors de son concert au Stade de France de 1998 qui a été utilisée pour cette toute nouvelle version.

L'album qui sortira le 25 octobre rassemblera de très grands succès du chanteur, ré-enregistrés avec sa voix d'origine et de nouveaux arrangements symphoniques ou acoustiques. Le disque comptera douze titres : Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M’arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t’aime, Sang pour sang et L’Envie.

La partie symphonique a été enregistrée à Londres avec 70 musiciens du London Symphony Orchestra au Air Studio et 42 choristes de l’ensemble London Voices.

Un nouveau Diego

Diego, libre dans sa tête est une chanson qui n'en est pas à sa première version. Écrite et composée par Michel Berger, elle est entonnée pour la première fois par France Gall en 1981 pour son album Tout pour la musique. Michel Berger l'a lui même chanté quelques années plus tard en 1983 pour son album Voyou.

Dans les années 90, ce sont deux autres immenses noms de la chanson françaises qui s’empare de ce texte fort et engagé : Johnny Hallyday en 1990 puis Véronique Sanson dans l'album qu'elle a dédié à Michel Berger, D'un papillon à une étoile. Plus récemment, la chanteuse Jenifer a elle aussi posé sa voix sur les mots de Michel Berger en 2013 dans l'album Ma déclaration.

> Johnny Hallyday - Diego, Libre Dans Sa Tête Date : 02/10/2019