publié le 09/10/2019 à 06:38

Les faits se sont déroulés le 30 septembre dernier dans une école primaire d'Agde près de Béziers. Deux femmes, la mère et la grand-mère d'un élève, ont violemment agressé une enseignante. Les insultes, menaces de mort et coups ont été filmés par l'enseignante elle-même. Les deux femmes ont été placées en garde à vue. Elles seront jugées en mars.

L'altercation a duré trois minutes interminables. C'est d'abord la mère de l'écolier qui vocifère et insulte, puis la grand-mère. Face à l'institutrice, les menaces sont claires : "Je vais te crever. Je vais te plumer." Ensuite, la mère de famille gifle l'enseignante à plusieurs reprises.

L'institutrice est sous le choc, comme l'ensemble de l'équipe éducative de l'école. "On ne peut plus rien dire aux enfants, on a rien le droit de faire", explique une collègue. "Par peur des parents, ajoute une autre. Ce métier est de plus en plus dur. Tous les collègues sont avec elle. On fait bloc."

Les parents font aussi bloc autour de l'institutrice. "Cela choque, confie une maman. Un enseignant n'est pas là pour se faire agresser. C'est inexcusable." La mère et la grand-mère de l'écolier seront poursuivies pour violences et menaces de mort. La vidéo a été publiée par le Midi Libre.

