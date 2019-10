publié le 01/10/2019 à 16:29

"Allez, allez on vous attend ! Faites une chaîne pour vos enfants !" scandent des parents d’élèves depuis plus de quatre mois, en se tenant la main, devant le groupe scolaire Hugo-Balzac-l’Hermitage, à Saint-Denis.



Une façon symbolique de protéger leurs enfants du trafic de drogue qui s’intensifie depuis deux ans dans leur quartier. La municipalité a renforcé les contrôles de police et la sécurité aux abords des écoles. Mais cela n’a pas fait fuir tous les dealers qui font affaire parfois à quelques dizaines de mètres de là, au vu et au su de tous.

Selon un ancien dealer du quartier, si les jeunes vendent de la drogue, ce n’est pas uniquement "pour consommer, acheter des baskets" mais aussi pour aider les parents à payer le loyer ; parce qu’ils sont confrontés à "la misère sociale".



"Vous savez ce qu’il leur faut à ces jeunes ? Du travail !" lance un autre habitant, qui avoue avoir lui aussi cédé, un temps, aux sirènes de l’argent facile.

"Les Don Quichotte du 93"

C’est bon là ! C’est bon là !" entend-on soudain à plusieurs reprises. Ce sont les cris incessants des guetteurs, chargés de prévenir les trafiquants de l’arrivée de la police. Des nuisances qui empoisonnent la vie des habitants du quartier Delaunay-Belleville.

Mais loin de baisser les bras, les parents d’élèves ont décidé de reprendre possession du territoire, en organisant notamment des fêtes et des barbecues. Une façon aussi, pour certaines mères, qui se surnomment elles-mêmes "les Don Quichotte du 93", de montrer leur attachement à leur cité.