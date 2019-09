publié le 11/09/2019 à 19:02

L'agriculteur de cannabis amateur a été repéré grâce à un cycliste. Ce dernier avait découvert, lors d'une balade à VTT, des pieds de cannabis d'1,20 mètre de haut dans le bois de Mouans-Sartoux, près de Grasse (Var), révèle Nice Matin.

Une fois les gendarmes mis au courant, un dispositif de surveillance vidéo a été installé. Une voiture grise a vite été repérée, permettant aux gendarmes de relever l'immatriculation du véhicule et d'identifier le suspect. Sur les vidéos, on le voyait effectuer plusieurs allers-retours réguliers et manier de grands bidons remplis d'eau afin d'arroser le terrain.

Âgé de 29 ans, Thomas a été convoqué vendredi 6 septembre au tribunal correctionnel de Grasse avec son ami d'enfance, Jordan, un Nîmois de 29 ans, dont les empreintes ont été retrouvées sur 25 barrettes de cannabis, également retrouvées sur place.

Les graines plantées "pour son usage personnel"

Au tribunal, Thomas a déclaré "avoir acheté les graines en Espagne" et, deux ans plus tard, les avoir plantées "pour son usage personnel". Son ami Jordan a lui reconnu être "tombé" sur les barrettes "par hasard en faisant un footing" et les avoir manipulé. Il a affirmé ignorer "à qui elles pouvaient appartenir".

"Il s'agit de faits anciens et parfaitement reconnus, alors qu'au départ les deux amis prétendaient ne pas se connaître", a déclaré le procureur de la République, qui requiert 18 mois de prison dont 9 avec sursis pour Thomas et pas de peine pour Jordan. Le tribunal a finalement condamné Thomas à 8 mois de prison avec sursis.