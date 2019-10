et AFP

Après avoir croqué l'ogre madrilène, le PSG va-t-il réussir à "climatiser" l'un des stades les plus chauds d'Europe ? Idéalement lancés en Ligue des champions, Thomas Tuchel et ses hommes entendent récolter trois nouveaux points dans l'antre du Galatasaray d'Istanbul, dans une ambiance aussi hostile que brûlante. Si Kylian Mbappé est de retour dans le groupe, Neymar est toujours suspendu et Edinson Cavani blessé.

Plus de 50.000 supporters rouges orangers se tiennent prêts à enflammer la Türk Telekom Arena, chaudron moderne situé dans le quartier d'affaires de Sariyer, contre seulement 800 ultras parisiens attendus. "On connaît ce stade, ces supporters, ils sont très passionnés", a prévenu le capitaine parisien Thiago Silva. L'ambiance sera très chaude contre nous. Il faut penser à notre équipe et oublier tout ce qu'il y a à l'extérieur".

Le champion de Turquie vit un début de saison timide avec une 6e place en championnat après six journées et un nul (0-0) pour son entame européenne à Bruges. Mais il compte dans ses rangs plusieurs anciens de Ligue 1 réputés : Radamel Falcao, Jean-Michaël Seri, Younès Belhanda ou Sofiane Feghouli.