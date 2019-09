publié le 19/09/2019 à 17:05

Un moyen de sensibiliser les automobilistes. Une étude, baptisée Vigicann, présentée mercredi 19 septembre, évalue les effets de la consommation occasionnelle et chronique de cannabis sur la conduite, en se basant, fait rare, sur ce qui se passe quand on fume vraiment.

"Nous avons fait fumer des jeunes consommateurs occasionnels (une à deux fois par semaine) et quotidiens (une à deux fois par jour), à qui l'on a donné soit un placebo, soit un joint chargé de 10 mg de THC, soit de 30 mg", explique le professeur Jean-Claude Alvarez, chef de service pharmacologie-toxicologie à l'AP-HP et co signataire de l'étude.

Si la drogue était bien réelle, l'expérience n'a pas été menée sur la route. En effet, les fumeurs ont pris le volant d'un simulateur de conduite. "Pour la plupart des études, on utilise des sprays ou des décoctions. Là, on montre réellement ce qui se passe dans la vraie vie, avec du cannabis fumé, ce qui est important du point de vue médical", ajoute -t-il

Augmentation du temps de réaction

Les conclusions de l'étude sont sans équivoque. "On augmente le temps de réaction et la conduite est modifiée. Mais les effets sont nettement plus marqués et plus longs chez les fumeurs occasionnels que chez les chroniques", indique le professeur.

Les temps de réaction, chez les occasionnels, s'allongent de 27% contre 11% "seulement" pour les fumeurs chroniques. Mais cet allongement est plus marqué chez les fumeurs occasionnels, sur qui, en outre, l'effet dure plus longtemps (13 heures contre 8 pour les chroniques). Cela s'explique par "une tolérance plus grande" aux effets de la drogue chez ceux qui fument le plus.

En France, depuis 2010, quelque 500 personnes sont tuées chaque année dans un accident de la route avec stupéfiants (cannabis ou autres), selon les chiffres officiels.