Kylian Mbappé blessé : l'entraînement trop intensif du PSG mis en cause

publié le 26/08/2019 à 19:45

C'est un début de saison difficile pour le Paris-Saint-Germain. Neymar est toujours entre la France et l'Espagne. Et, en jouant face à Toulouse dimanche 25 août, Edinson Cavani et Kylian Mbappé se sont blessés.

Les deux joueurs seront au moins absents trois semaines. Mbappé a été touché à la cuisse gauche et il est en arrêt pendant un mois. C'est un sacré coup dur pour le club. Pourtant, certains joueurs avaient alerté sur une préparation physique jugée trop intense.

La charge de travail a en effet été volontairement alourdie en ce début de saison pour renforcer les organismes et éviter, en théorie, la série de blessures du printemps dernier. Parfois le programme comptait deux séances quotidiennes très intenses, et ce depuis maintenant trois semaines.

Ces entraînements sont totalement assumés par l'entraîneur Thomas Tuchel. "C'était notre dernière semaine où il était possible de donner ces volumes d'intensité. Après, on joue tous les trois jours. C'était le défi d'améliorer notre rythme, c'était beaucoup mais j'espère que nous sommes prêts", a-t-il déclaré à RTL à la veille du match PSG-Toulouse, il y a deux jours.

Selon les informations de RTL, Kylian Mbappé lui-même avait signifié très clairement fin juillet que les entraînements étaient trop intenses, en sortant de ses courtes vacances. Finalement, le corps a dit "stop" avant même le début de saison.